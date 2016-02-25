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    Ребров: «Хотел заменить Ярмоленко»

    Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Довольны ли вы игрой Ярмоленко? Справился ли он со своим заданием?

    – Если команда проиграла, то вся команда не справилась. Я видел во втором тайме старание Андрея, он все делал для команды – как в обороне, так и в атаке. Если он вышел в стартовом составе, то был готов. Я рад, что он выдержал 90 минут. Если бы была возможность его заменить за 10-15 минут до конца, я бы сделал это. Это очень важный игрок для нас. Надеюсь, у него больше не будет травм.

    – Что с Сидорчуком?

    – Он пропустил первый сбор, на втором форсировал подготовку. В определенный момент он получил мышечный спазм. Нельзя рисковать футболистами. Он сам сказал, что не может.

    То же самое касается Яковенко – вчера провел тренировку, а после сказал: "Не могу".

    Источник: ua.tribuna

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    25.02.2016 06:07
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