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    Жоаозиньо: «В матче против «Спарты» нам нужно сыграть так, как мы можем»

    Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты".

    "В Праге у нас надолго исчез контроль над мячом. Мы никак не могли выйти из-под прессинга, очень часто начинали атаки, стоя спиной к воротам.

    Мяч в основном летал по воздуху, а "Спарта" сделала все, чтобы игра шла именно так — постоянные забросы, много передач верхом вместо присущего нам быстрого паса. С футболом у нас в итоге возникли очень серьезные проблемы.

    В ответном матче нам необходимо сыграть так, как мы можем. Это главное. А еще надо быть более злыми на поле. В Краснодаре все будет иначе. Дома играть проще. "Спарта" это доказала", – сказал Жоаозиньо.

    Матч "Краснодар" - "Спарта" состоится 25 февраля. Напомним, что в первом поединке "Краснодар" уступил на выезде со счетом 0:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    24.02.2016 13:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 24 февраля 2016, 15:57

      Порвать их этих Спартачей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 24 февраля 2016, 15:14

      Вам нужно выигрывать вот и все!

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