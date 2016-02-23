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    Тельо: «Доволен своим первым месяцем в «Фиорентине»

    Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо заявил, что он доволен своим переходом в "Фиорентину".

    "Я доволем тем, как сложился мой первый месяц в "Фиорентине". Я быстро адаптировался в городе и команде. Я рад, что забил гол в ворота "Аталанты", но главное, что мы сумели победить. Нашей целью является попадание в Лигу чемпионов, но сейчас мы не думаем об этом. Нам предстоит сложный матч с "Тоттенхэмом" в Лиге Европы. Если мы сумеем забить гол, то у нас будут хорошие шансы на выход в 1/8 финала", - сказал Тельо.

    Напомним, что Тельо выступает за "Фиорентину" на правах аренды. Летом у итальянцев будет право выкупить трансфер игрока. 24-летний форвард перебрался в "Фиорентину" в январе, провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2016 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      roma819 23 февраля 2016, 22:31

      Провел 4 гола????или игры))

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