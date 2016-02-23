Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Sun: российские фанаты намерены подраться с англичанами на Евро-2016

The Sun: российские фанаты намерены подраться с англичанами на Евро-2016

23 февраля 2016, 17:33
31

Британская пресса сообщила о том, что российские фанаты будут настроены агрессивно к англичанам во время Евро-2016.

Источник ссылается на слова футбольного хулигана Юрия, по словам которого российские болельщики объединятся с целью напасть на англичан перед матчем своих национальных сборных.

"У нас крепкие парни, многие прошли армию или работали в полиции. Это не мягкотелые англичане в одежде от Lacoste и девичьих туфлях. Фанаты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов будут на одной стороне.

Мы деремся в лесах, тренируемся и деремся на матчах. У англичан не будет никаких шансов. Россия – номер один.

Мы любим пиво и девочек так же как и вы, но в плане драк мы номер один", – рассказал The Sun Юрий.

Источник: The Sun
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Psih86
1456239516
Ярославка,Юнион,плюс Бомжи уложат любую контору на Земле ,не то что в Англии:-)))))Красавцы!!!Пусть все знают кто такие настоящие Русские парни!!!!А то Европа позабыла!!!!
Ответить
RamZzzik
1456239659
Они подерутся, а Россию дисквалифицируют! Сила есть, ума не надо...
Ответить
B_A_IV
1456240605
гнилая новость... провокация афтору бан на пол года
Ответить
roma819
1456241585
Че за тупость...Убрать такого автора....
Ответить
ManUtd-Volgograd
1456243575
Хахахаха))) Что за чушь?
Ответить
REDWHITE_
1456244512
ПОХОЖЕ НА ПИТЕРСКИХ МАЛОЛЕТОК
Ответить
тигрик
1456248515
Ахахах....это канеш идиотизм..."футбольный хулиган Юрий" ппхааааа
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1456253640
Господи,какие жалкие вбросы в их прессе)). Я думал только у древних укров вбросы смешные))
Ответить
proekt
1456253833
маскали и ватники... достали вы уже!!! очнитесь, скоро поздно будет! драться, они умеют... Ржака не могу!!!
Ответить
Dos_Santos
1456254864
Хочу обратиться к редакторам бомбардира. Может хватит уже публиковать статьи самой лживой британской газетенки? The Sun давно ассоциируется с желтой прессой. Подобные статьи не просто смешны, они так же оскорбляют русский народ, а вы лишь распространяете этот негатив. Так чем вы лучше них? Не спортивный сайт а позорище просто
Ответить
Главные новости
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
2
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
5
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+