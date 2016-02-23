The Sun: российские фанаты намерены подраться с англичанами на Евро-2016

Британская пресса сообщила о том, что российские фанаты будут настроены агрессивно к англичанам во время Евро-2016.

Источник ссылается на слова футбольного хулигана Юрия, по словам которого российские болельщики объединятся с целью напасть на англичан перед матчем своих национальных сборных.

"У нас крепкие парни, многие прошли армию или работали в полиции. Это не мягкотелые англичане в одежде от Lacoste и девичьих туфлях. Фанаты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов будут на одной стороне.

Мы деремся в лесах, тренируемся и деремся на матчах. У англичан не будет никаких шансов. Россия – номер один.

Мы любим пиво и девочек так же как и вы, но в плане драк мы номер один", – рассказал The Sun Юрий.