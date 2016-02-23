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    Лаудруп: «Дибала может перегореть»

    Бывший хавбек "Ювентуса" Микаэль Лаудруп прокомментировал шансы форварда "бьянконери" Пауло Дибалы превратиться в лучшего игрока в мире.

    "Можно ли считать Дибалу одним из лучших игроков мира? Сложно сказать. Считаю, что в наше время на молодых игроков оказывается слишком большое давление. Нужно проявить терпение, дать им время вырасти и развиться.

    Понимаю, что в самых больших клубов не могут давать слишком много времени, от игроков сразу ждут очень многого, но им нужно это время.

    Потому что есть опасность, что игрок может перегореть, и сейчас есть риск, что это может случиться с Дибалой", – отметил Лаудруп.

    Источник: Goal.com

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    23.02.2016 13:57
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