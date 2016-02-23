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    Инфантино: «На чемпионате мира должно играть 40 команд»

    Кандидат на должность президента ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить количество стран-участниц финальной стадии чемпионата мира. По его словам, на главном футбольном турнире четырехлетия должно выступать 40 команд.

    "Считаю, что на чемпионате мира должно играть 40 команд с 2026 года. Это уникальное событие, которое приковывает внимание всего мира каждые четыре года и является самым мощным инструментом для продвижения футбола в каждом уголке мира. Если мы дадим восьми странам возможность участия, мы дадим гражданам этой страны стать частью этого соревнования", - сказал он.

    Напомним, что по текущему регламенту на ЧМ играет 32 команды.

    Источник: AS

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    23.02.2016 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 февраля 2016, 17:56

      Посмотрим на новый формат Евро, а потом можно будет размышлять на эту тему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 23 февраля 2016, 12:49

      А че не 80?

      0
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