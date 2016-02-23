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    Михайлович: «Можем попасть в тройку, если продолжим так играть»

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович подвел итог матча 26-го тура Серии А против "Наполи" (1:1).

    "Это была предельно сложная игра на стадионе, где почти невозможно выиграть. Давайте не будем забывать, что в этом сезоне "Наполи" здесь выиграл десять матчей и всего дважды сыграл вничью.

    "Наполи" доминировал и владел инициативой, потому что они должны были это делать, а мы тем временем пытались создать им проблемы максимально возможным количеством контратак. Только так мы и могли играть в этом матче.

    Мы не проигрываем на протяжении семи матчей, хотя среди соперников были "Фиорентина", "Интер" и "Наполи". Если продолжим так играть, то сможем побороться за попадание в тройку", – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2016 01:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      amkSpam12 23 февраля 2016, 01:57

      Так-то отскочили

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