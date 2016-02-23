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    Роналду: «Трудно сказать, уйду ли я из сборной после ЧМ-2018»

    Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о планах на будущее.

    "Трудно сказать, покину ли я сборную после чемпионата мира 2018 года. Многое будет зависеть от моего физического и психологического состояния. У меня есть определенные футбольные планы, но я не знаю, что произойдет завтра. Для меня важнее всего то, как я чувствую себя сейчас, а сейчас я предельно мотивирован. Посмотрим, что будет через три года", – сказал Роналду.

    Также португалец поделился ожиданиями от выступления своей сборной на чемпионате Европы.

    "Выиграть крупный турнир позволяют несколько факторов – например, хороший тренер и хорошая команда. Но большую роль играет и удача, особенно при высокой конкуренции. Все лучшие футболисты должны быть в идеальной форме", – сказал Роналду.

    Источник: AS

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    23.02.2016 00:17
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