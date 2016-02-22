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    Шахов: «Мне 25 лет. Давно не отношусь к категории молодых и перспективных футболистов»

    Защитник "Факела" Виталий Шахов, на правах аренды пополнивший "Томь", поделился мнением о своем переходе.

    "Факел" за короткий по футбольным меркам срок дал мне очень много, здесь я раскрылся на новом уровне, и я очень благодарен клубу за это, очень ценю доброе отношение ко мне со стороны руководства клуба и тренерского штаба. Но мне 25 лет, я уже давно не отношусь к категории молодых и перспективных футболистов, и если у меня появился реальный шанс уже сейчас шагнуть в Премьер-лигу – а томская команда одной ногой уже там – то не воспользоваться им было бы неразумно.

    При этом частичка моего сердца уже занята "Факелом" навсегда, и вполне возможно, что еще сыграю здесь – в Томске я буду выступать на правах аренды. Все, что ни делается – к лучшему! Главное, чтобы было движение вперед. Когда я играл во втором дивизионе, очень хотел оказаться в ФНЛ, увидеть все самому, почувствовать изнутри, попробовать свои силы. И вот я попал, куда хотел, и оказалось, что уже близко, рядом и следующий уровень – Премьер-лига", – рассказал Шахов.

    Источник: ФК «Факел»

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    22.02.2016 18:27
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