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    Анри: «Арсенал» должен быть готов пожертвовать атакующей игрой»

    Бывший нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонской и каталонской командой рассказал, как необходимо будет действовать "канонирам" в этой встрече.

    "Арсенал" должен признать, что ему придется владеть мячом около 30 процентов времени. Однако как только "канониры" получат мяч, им необходимо максимально эффективно этим воспользоваться. Вся команда должна обороняться как единое целое, причем фланговые игроки должны больше играть на своей половине поля.

    Очень редко команды получают шанс сыграть с "Барселоной". Они должны быть готовы к тому, чтобы пожертвовать частью атакующей игры как дома, так и в гостях", – отметил Анри.

    Источник: Goal.com

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    22.02.2016 14:52
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