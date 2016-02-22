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    Дешам: «Сейчас невозможно вызвать Бензема в сборную»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал условия, при которых нападающий Карим Бензема может вернуться в расположение национальной команды.

    "Сейчас суд рассматривает апелляцию, процесс в разгаре, посмотрим, чем все это закончится.

    Сейчас невозможно вызвать Бензема в сборную. Если это будет возможно сделать, мы обдумаем такое решение.

    Президент Федерации футбола Франции должен будет принять решение о включении Бензема в состав сборной. При этом суд должен его оправдать.

    Очевидно, что на Евро-2016 я хочу иметь сильнейшую команду. Но в данном случае дело не в спортивном принципе. Сейчас идет судебный процесс, необходимо дождаться его завершения", – сказал Дешам.

    Как сообщалось ранее, форвард "Реала" Карим Бензема проходит по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна.

    Источник: Marca

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    22.02.2016 10:43
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