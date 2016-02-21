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    Гордеев: «Павлюченко и Аршавин в «Мордовии»? Мы не сможем купить таких дорогих игроков»

    Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев в интервью "Столица С" оценил возможность приобретения для саранской команды нападающего "Кубани" Романа Павлюченко и экс-полузащитника краснодарского клуба Андрея Аршавина.

    – Вчерашние звезды российского футбола Андрей Аршавин и Роман Павлюченко могут появиться в "Мордовии"?

    – Они сейчас фигурируют на футбольном рынке, но это не значит, что нам подходят. Сомнению подвергается не игровой уровень Аршавина и Павлюченко, а их стоимость. Мы не сможем заполучить столь дорогих игроков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 февраля 2016, 19:40

      Кстати с краснощеким контракт с Кубанью уже расторгнут, его задаром можно приобрести,так что скорее всего по зарплате не договорятся!

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