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    Мостовой: «Локомотиву» аукнется продажа Ниасса»

    Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение "Локомотива" в Стамбуле в матче 1/16 Лиги Европы от "Фенербахче" (0:2). Специалист считает, что железнодорожникам тяжело будет восполнить потерю нападающего Умара Ниасса, который перешел в "Эвертон".

    - Да, им тяжело будет эти два мяча отыграть. Тем более что "Локомотив" по всем статьям уступил турецкой команде. Помимо двух голов в ворота железнодорожников "Фенербахче" создал еще несколько моментов, реализуй которые, было бы вообще ужасно… Конечно, на игре "Локо" сказалась продажа Ниасса, который много забивал и очень полезно действовал в атаке. Сразу же обозначилась проблема.

    - Судя по всему, этот трансфер еще аукнется железнодорожникам и в нашем чемпионате?

    - Ну, если только речь вести о длинной дистанции, поскольку в нашем чемпионате нападающим порой можно просто стоять в штрафной и ждать, когда мяч сам прилетит к ним на голову или на ногу. А Ниасс бежит, обыгрывает, сам создает себе моменты. Поэтому аукнется, прежде всего, на европейском уровне, что и бросалось в глаза в матче с "Фенербахче", - считает Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.02.2016 11:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 февраля 2016, 12:19

      И Цска Думбия аукнется))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 21 февраля 2016, 12:13

      уже аукнолось

      1
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