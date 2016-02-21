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    Манчини: «Было важно не отпустить лидеров на большое расстояние»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча 26-го тура Серии против "Сампдории" (3:1).

    "Если не принимать во внимание некоторые трудные моменты, я доволен. Было важно не отпустить три лидирующие команды на слишком большое расстояние.

    Мы получили три очка, и это хорошо. Мы играли компактно, не позволяя создать у своих ворот много моментов, хотя и давали "Сампдории" играть в первом тайме. Нам пришлось так сыграть.

    Я сказал нападающим, что в первом тайме они играли чересчур широко и растянуто. Форвардам следует играть ближе друг к другу, чтобы они могли комбинировать", – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2016 01:41
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