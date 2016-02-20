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    Венгер: «Переигровка – не очень хорошая новость»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча Кубка Англии против "Халла" (0:0). Согласно регламенту турнира, команды ждет переигровка.

    "Переигровка – не очень хорошая новость, но "Халл" очень хорошо защищался. Мы были недостаточно резкими и точными при передачах в заключительной трети матча. Чем дольше они не пропускали, тем увереннее становилась их игра. У нас 20 ударов, 70% владения мячом и ни одного гола.

    Вратарь "Халла" был великолепен и позволил им остаться в игре. Судьбу матча решил бы один гол в любые ворота", – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    20.02.2016 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1055

      3ton 20 февраля 2016, 21:04

      зачем дубль ставил , старик

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      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > 3ton 20 февраля 2016, 22:18

      Ну вроде Барселона во вторник ждет, не?)

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton > JI e x a 21 февраля 2016, 01:54

      Барса сегодня основой играла , уже второй матч за неделю .
      нормально все . А тут сами себе еще проблему сделали "переигровкой"
      и кто-то ноет , что матчей много играют

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