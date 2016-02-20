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    Президент «Тюмени»: «Решение по Сапогову будет принято по окончанию сбора в Сочи»

    Президент "Тюмени" Александр Попов заявил, что форвард Алексей Сапогов, проходящий с командой кипрский сбор, имеет шанс пополнить ряды тюменского клуба. Решение по нему будет приниматься по итогам сбора в Сочи. Отметим, что на "Тюмень" наложен запрет на регистрацию новых игроков в это трансферное окно.

    – Жаль, что не удалось выйти в полуфинал Кубка ФНЛ, но задачи победить в турнире у нас не было. На Кипре мы хотели просмотреть новичков, к сожалению, заявить их не удастся из-за запрета.

    – Выходит, Алексея Сапогова, находящегося на просмотре, в команде не будет?

    – Почему же? По нему решим после сбора в Сочи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2016 17:55
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 17:58

      Сапогов, забей туркам!

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