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    Бышовец: «Поступок Тарасова можно назвать мальчишеством»

    Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о поступке полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова. Напомним, в матче 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" хавбек продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина.

    "Поступок Тарасова? Это можно назвать мальчишеством. Мы все прекрасно понимали подтекст матчей между "Фенербахче" и "Локомотивом", с учетом отношений наших стран. Сегодня этот поступок расценивается как нарушение регламента, но не преувеличиваем ли мы?! Мы создаем больше шума вокруг этого инцидента. Ответный матч будет очень важным для "Локомотива", это принципиальная игра. Думаю, москвичи, имея потерю даже в виде того же Тарасова, уже наказан, но шансы остаются", – отметил Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.02.2016 15:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 17:45

      Абсолютно справедливый комментарий!

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