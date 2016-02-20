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    Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу над «Дармштадтом» и другие результаты

    В матче 22-го тура Бундеслиги "Бавария" благодаря дублю Томаса Мюллера и голу Роберта Левандовски одержала волевую победу над "Дармштадтом" 3:1.

    В других встречах вечера менхенгладбахская "Боруссия" минимально обыграла "Кельн", "Хоффенхайм" был сильнее "Майнца", "Ингольштадт" справился с "Вердером", а "Герта" и "Вольфсбург" победителя не выявили.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

    Бавария – Дармштадт – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вагнер, 26; 1:1 – Мюллер, 49; 2:1 – Мюллер, 71; 3:1 – Левандовски, 84.

    Боруссия М – Кельн – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дауд, 9.

    Герта – Вольфсбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шефер, 53; 1:1 – Калу, 60.

    Хоффенхайм – Майнц – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 11; 1:1 – Амири, 13; 2:1 – Ют, 68; 3:1 – Ют, 76; 3:2 – Самперио, 78.

    Ингольштадт – Вердер – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хюбнер, 12; 2:0 – Хинтерсер, 89 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2016 19:23
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