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    Бонуччи: «В матче с «Наполи» мы не выиграли скудетто и не проиграли его сейчас»

    Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал исход матча 26-го тура Серии А против "Болоньи" (0:0).

    "На прошлой неделе в матче с "Наполи" мы не выиграли скудетто и не проиграли его сейчас. Впереди нас ждет долгий путь, и мы должны бороться. Все должны быть готовы на 100% – тогда мы добьемся своего.

    Мы знали, что "Болонья" – отличная команда, однако и сами допускали ошибки. Теперь начинается напряженный и важный отрезок сезона, и нам придется бороться за каждое очко", – сказал Бонуччи.

    Также футболист ответил на вопрос о предстоящей на следующей неделе игре Лиги чемпионов против "Баварии".

    "Когда играешь важный для борьбы за чемпионство матч, то не думаешь о том, что будет после него. "Бавария" – потрясающий вызов, и в первой встрече на своем стадионе нам понадобится правильная концентрация".

    Источник: Football Italia

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    20.02.2016 01:20
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