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    Ринат Билялетдинов: «Российские команды в равной степени готовы к еврокубкам»

    Экс-наставник "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.

    "Степень готовности наших трех команд, выступающих в еврокубках, примерно одинаковая. В целом они готовы добротно, есть движение, видно, что команды провели подготовку и уже переварили нагрузки. Однако всем им пока не хватает скорости и остроты. Без быстрых ног очень сложно забить, и это показатель. Поэтому наши команды создавали не так много моментов у ворот соперников.

    Я надеюсь, что всем трем командам хватит сил пройти в следующую стадию, даже "Локомотиву". Они не будут сидеть сложа руки, а продолжат работать. То, что команды на работали на сборах, в ответных матчах должно проявиться. Шансы есть. Минимальные поражения "Краснодара" и "Зенита" оставляют прекрасную возможность на успех в ответных играх. Главное не пропустить, ведь ни одна наша команда не забила на выезде, а это показатель", - сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2016 11:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:33

      Ну, за надежду!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 19 февраля 2016, 14:01

      В равной степени НЕготовы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 19 февраля 2016, 12:20

      Все три команды проиграли в сухую. Это к чему это они готовы? Если только бегать, но это им не в футбол , а в легкую атлетику нужно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > neveldomha 19 февраля 2016, 17:34

      Не так громко, ага.

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