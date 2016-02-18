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    Де Росси травмировал икроножную мышцу в матче с «Реалом»

    Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси получил очередную травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:2). На этот раз он травмировал икроножную мышцу. Уже в среду игрок пройдет углубленное медицинское обследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы. Таким образом, Де Росси может пропустить матч 25-го тура итальянской серии А против "Палермо".

    Стоит отметить, что Де Росси появился в матче с "Реалом" на поле во втором тайме, на 76-й минуте.

    Источник: Football Italia

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    18.02.2016 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 февраля 2016, 09:35

      размялся хреново старичок. Вышел на 76 минуте

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