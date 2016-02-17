Депутаты Европарламента требуют расследовать трансфер Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал»

Это типа кто-то решил доеб***са???
По запретам трансферов не проканало... ищем другие пути???
Какие-же эти клуби и футбольные функционеры придурки: ну не могли какие то депутаты, вот так сидеть блин и копать хрень всякую... ну по любому кто-то стукачит: либо конкуренты, либо завистники, либо тот кого обидели...
Три депутата Европарламента намерены разобраться с трансфером полузащитника Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал".
Депутаты Дэниэл Далтон, Сандер Лонес и Рамон Тремос узнали, что "Реал" использовал для покупки игрока средства Bankia – банка, которому было оказана государственная помощь. Эта помощь по их мнению могла быть незаконной.
Депутаты считают, что "Реал" использовал средства испанских налогоплательщиков и получил преимущество перед конкурентами в деле приобретения игрока.
Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллион евро.