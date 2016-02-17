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    Депутаты Европарламента требуют расследовать трансфер Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал»

    Три депутата Европарламента намерены разобраться с трансфером полузащитника Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал".

    Депутаты Дэниэл Далтон, Сандер Лонес и Рамон Тремос узнали, что "Реал" использовал для покупки игрока средства Bankia – банка, которому было оказана государственная помощь. Эта помощь по их мнению могла быть незаконной.

    Депутаты считают, что "Реал" использовал средства испанских налогоплательщиков и получил преимущество перед конкурентами в деле приобретения игрока.

    Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллион евро.

    Источник: AS

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    17.02.2016 17:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 февраля 2016, 19:23

      Это типа кто-то решил доеб***са???
      По запретам трансферов не проканало... ищем другие пути???
      Какие-же эти клуби и футбольные функционеры придурки: ну не могли какие то депутаты, вот так сидеть блин и копать хрень всякую... ну по любому кто-то стукачит: либо конкуренты, либо завистники, либо тот кого обидели...

      0
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      Рейтинг: +10

      prokaznik69 > Kybik-Pybik 18 февраля 2016, 10:19

      стукачит....интересно а как ты предагаешь решать такие моменты? на сходках и по понятиям??? тот кого обидели должен сглотнуть и подавиться? или решить вопрос по законам, наказывая за нарушение если оно есть?.... мда...

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 17 февраля 2016, 19:01

      чет рано вспомнили)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:50

      Вот это скандал, так скандал. Это вам не фейки про Барсу и налоги. Здесь Реал может вляпаться всерьёз и надолго.

      -1
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 17 февраля 2016, 18:36

      101 миллион за это чудо....

      -3
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      Рейтинг: +16

      Архиплут 17 февраля 2016, 18:35

      Они еще бы лет через 10 спохватились...

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