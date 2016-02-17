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    Фегули требует от «Валенсии» 4 миллиона в год

    "Валенсия" пока не может договориться о продлении контракта с алжирским полузащитником Софианом Фегули.

    Футболист хочет получать зарплату в размере 4 миллиона евро в год, что сделает его вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба после нападающего Альваро Негредо. Руководство клуба пока не соглашается удовлетворить подобные зарплатные требования футболиста.

    Контракт Фегули с "Валенсией" истекает этим летом и он может покинуть клуб на правах свободного агента.

    В нынешнем сезоне 26-летний Фегули провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

    Источник: AS

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    17.02.2016 14:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 февраля 2016, 16:43

      досвидание софа

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