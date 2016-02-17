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    Чугайнов: «Если ты такой патриот, надевай в отпуске в Турции майку с Путиным и ходи там»

    Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов раскритиковал действия полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина после поражения от "Фенербахче" (0:2).

    "Я расцениваю это как провокацию со стороны Тарасова. У футболиста всегда есть возможность быть настоящим патриотом, выполняя свою работу на поле. Играя против турецкой команды, ты можешь абсолютно спокойно и, подчеркну, в рамках своей профессии сделать стране имидж и заставить людей гордиться твоим клубом и родиной. Однако в игре с "Фенербахче" этого не произошло. Патриот бы грудью встал на защиту своих ворот! Но когда Соуза расстреливал ворота "Локомотива", господина Тарасова с его грудью я и близко не видел, хотя это футболист опорной зоны.

    Не надо подменять патриотизм дешевыми провокациями. Да, можно и нужно уважать своего президента. Но если ты такой патриот, надевай в отпуске майку с изображением президента, отправляйся в Турцию и ходи там. Тогда вопросов нет. А когда тебя охраняют и ты знаешь, что матч непростой, — зачем это делать? Это провокация.

    Если кто-то из турецкой команды у нас на стадионе в Черкизово покажет майку "Эрдоган – хранитель целостности Турции", нам ведь тоже будет неприятно, потому что они расстреляли нашего летчика. И правильно говорят, что спорт должен быть вне политики. Ребята, прославляйте страну своими спортивными достижениями. А хотите быть солдатами – идите защищать родину. Журналист должен писать, каждый должен заниматься своим делом – тогда страна будет лучше и сильнее. У нас вот по соседству все в майках ходят, и от этого страна только разваливается. А все потому, что никто ничего не делает и нигде не работает", — сказал Чугайнов.

    Напомним, что УЕФА планирует подвергнуть Тарасова длительной дисквалификации за этот поступок. Сам Тарасов заявил, что намерен продолжать надевать и показывать футболки с изображением Путина.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2016 14:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 февраля 2016, 19:57

      Закидывать автобус камнями можно-это не провокация, а майку надеть нельзя-это провокация. Где логика?

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > directorpg 18 февраля 2016, 01:01

      При чем тут случай с камнями? Тут рассматривается именно футболка Тарасова, а камни - это уже другой разговор.

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 февраля 2016, 19:40

      Слава России!

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka > джон базелон 18 февраля 2016, 03:55

      Слаба Россия!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > джон базелон 18 февраля 2016, 12:59

      Ещё один провокатор.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > compka 18 февраля 2016, 18:04

      Слабы твои мозги,раз ты так думаешь!

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 февраля 2016, 19:39

      Писать и говорить можно много,прав или нет был Тарасов,тут тоже мнения будут разные,но дело в другом,Турция и Эрдоган(да и все НАТО)уже обнаглели и в конец перестали бояться за свои поступки.Убивают,сбивают,травя
      т и воруют в Сирии как им хочется.Политика Турции-это про Российская политика,направленная на понятна какие действия.Путин очень все решает по уму,а ответят они ещё за все,за летчика и за все свои деяния.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > джон базелон 18 февраля 2016, 13:01

      Ну и причём тут спорт?

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 17 февраля 2016, 19:37

      Жена, наверное, посоветовала. Прославился, типа. Таких клоунов полный дом-2.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 февраля 2016, 18:37

      все что сделал Тарасов -это неумно

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:33

      Я не понял, к чему столько слов и эмоций? Чел хотел выразить свою позицию, он никого не убил, не ограбил, не унизил, он сделал всё за свой счёт (штраф, дисква). То, что Локо проиграл - не вина Тарасова ( или не его одного), где и в чём ходить это его личное дело.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Aztec58 18 февраля 2016, 13:16

      Чёт он сыканул в отеле выражать свою позицию. Только на поле, где никто ничего не разглядит, кроме фоторепортёров. Понимал, что когда снимки всплывут, его там уже не будет.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:28

      Вне политики не может быть ничего, ага! Спорт, культура, искусство, экономика, наука, межнациональные отношения и прочее, прочее, прочее - всегда находятся в сфере политики. Утверждать обратное могут лишь глупцы и звукоимитаторы, ага.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 февраля 2016, 17:56

      про соседей этот Чугайник сказал мол про бялоруссов или про кого-то еще.....?

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      Рейтинг: +189

      Непутриот 17 февраля 2016, 17:56

      Умница Чугайнов!!! И футболист был не чета Тарасову и человек честный!!!

      5
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 17 февраля 2016, 17:40

      ему нужно было фамилию брать бузов

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