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    Тарасов собирается еще раз надеть футболку с Путиным

    Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов не исключает, что может вновь показать всем майку с изображением президента России Владимира Путина.

    "Своим жестом я не хотел никого обидеть или спровоцировать. В этом поступке ничего такого нет, и умные люди, уверен, это хорошо понимают.

    Поэтому в следующей игре, может быть, вы увидите на мне футболку с президентом и какой-нибудь другой надписью", – сказал Тарасов.

    Напомним, после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2) Тарасов продемонстрировал майку с изображением Путина и надписью "самый вежливый президент".

    Источник: Life

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    17.02.2016 12:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 февраля 2016, 18:16

      Еу, россияне да стукните его об стенку может мозги на место станут))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 16:36

      Вежливо после проведения олимпиады цены выросли. Это пока был один город проведения соревнований.
      Во сколько вырастут цены после проведения ЧМ в одиннадцати городах от такой вежливости?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 17 февраля 2016, 15:43

      теперь в европе не сыграет целый сезон, а уефа ему такой прибор покажет,что бузовой не снилось.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 15:26

      Конечно оденет,только не на стадионе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 февраля 2016, 14:09

      Вежливость Путина в том, что страна скатилась в нищету.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > vgarakh 17 февраля 2016, 18:17

      Золотые слова!!!! ++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Нигма 17 февраля 2016, 13:23

      Дибил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2016, 12:51

      " и умные люди это хорошо понимают..."
      А Тарасов НЕТ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 февраля 2016, 12:32

      Кто мне может обьяснить в чем вежливость Путина?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > x-x-x-x-x 17 февраля 2016, 12:33

      Никто

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > x-x-x-x-x 17 февраля 2016, 13:30

      только тарасов походу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > x-x-x-x-x 17 февраля 2016, 14:08

      Очень вежливая фраза "мочить в сортире"для России . Представляете какие остальные(невежливые))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 февраля 2016, 12:26

      В следующей игре ЧР, ради бога,умные люди так не поступают

      5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 февраля 2016, 12:26

      Может он рассчитывает что путин оденет футболку с фоткой бузова

      8
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