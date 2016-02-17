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    Лебедев: «Дурацкое поведение Тарасова может повлечь за собой жесткие санкции»

    Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

    "Только "спасибо" можно сказать за такое дурацкое поведение. Ни о каком патриотизме здесь речь быть не может. Это крайне глупый поступок настоящего профессионала, коим Дмитрий является. Как футболиста я его уважаю, но подобные поступки непростительны для человека подобного уровня. Патриотизм доказывается не в майках и не в картинках…

    Вот победа со счетом 3:0 над "Фенербахче" была бы высшим проявлением патриотизма, и Тарасова на руках бы несли болельщики от стадиона до Москвы.

    Тут все будет зависеть от УЕФА. Учитывая непростую политическую обстановку, санкции могут быть жесткими. "Отличный подарок" преподнес центральный игрок клуба и себе, и клубу, и всем болельщикам", - сказал Лебедев.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2016 10:41
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +101

      Ver 17 февраля 2016, 16:05

      Ждём в Москве какого-нибудь турка с портретом ердогана, и что на того также набросятся? Думается, что нет...так и нечего из мухи слона раздувать...

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 15:39

      За портрет бездарного управленца пострадает российский футбол.

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 15:45

      Управленец бездарный, но из-за отсутствия такого как Тарасов футбол не пострадает.

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 22:15

      сотри слюни с клавиатры, а то я смотрю, ты управленец еще тот, уже наверное все клавиши постирал, показываю пример идеального управленца))))

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 17 февраля 2016, 15:38

      Да глупо конечно. Ладно бы обыграли этих муслимов, то можно было и по куражиться. Вот действительно, лучше бы они это доказали игрой. А то никаких сил не было смотреть на это действо.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 февраля 2016, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лебедев лизнул яички обамы,вот и злится,что на майке не обама.

      -4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 15:15

      Почему то всегда виноват игрок,но где же были все многочисленные руководители,почему они перед отправкой команды за границу не предупредили спортсменов о всевозможных придирках со стороны,в том числе и от УЕФА?

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 февраля 2016, 15:12

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 февраля 2016, 15:10

      Иди подлижи у Обамы!Неучь.

      -3
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 17 февраля 2016, 14:09

      Всё равно вылетели уже, можно и покуражиться.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2016, 14:00

      Вспомнил....это же муж Бузовой,а я думал чё за чудак(на букву "м") Путю на майку прилепил

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      Рейтинг: +8

      Нигма 17 февраля 2016, 13:16

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