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    Веденеев: «Зенит» может пройти «Бенфику»

    Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев уверен, что клуб из Санкт-Петербурга способен пройти дальше в Лиге чемпионов.

    "Обидно пропускать в концовке встречи. В матчах такого уровня все решают маленькие ошибки. Понравилось, как "Зенит" сыграл в обороне. Что касается атаки, то сложно на что-то рассчитывать, когда команда не может отдать больше трех точных передач и не создает ни одного опасного момента. Можно найти причину в том, что это первая игра сезона и футболисты функционально не готовы.

    "Зениту" по силам пройти "Бенфику".Через две недели игроки наберут форму и будут лучше выглядеть. Хави Гарсия и Кришито – серьезные потери. Но замены им есть. Правда, в таком случае со скамейки во время матча не будет усиления", - сказал Веденеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2016 10:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 17 февраля 2016, 15:44

      И Кокорин, получает мяч в штрафной, есть время пробить, однако он начинает обводит, улучшать позицию, в итоге потеря, так в Европе не играют. Опять же Бенфика командно была намного быстрее, в общем не сложилось....

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      Рейтинг: +368

      mik1954 17 февраля 2016, 15:41

      Ехали сгонять ничейку, под это все и было заточено, не вышло плюс к тому Халк был просто ни какой. Но все равно , в доп. время пропускать не годится, хотя гол был забит с нарушением со стороны португалов...

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 15:21

      Ну уж если футболисты после месяца с лишним подготовки до сих пор функционально не готовы,то каких побед от них можно ожидать в ответной встрече? За такую "готовность" ржавого надо уже сейчас отстранять от должности и ставить того же Семака с Радимовым!

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