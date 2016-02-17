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    «Спортинг» - «Барселона». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 16-го тура испанского чемпионата состоится матч между "Спортингом" из Хихона и "Барселоной".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спортинг" - "Барселона". Начало в 20:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2016 19:31
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