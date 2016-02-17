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    Шварцер включил Канте в число лучших партнеров, с которыми он играл

    Голкипер "Лестера" Марк Шварцер назвал лучших игроков, с которыми ему приходилось играть, и среди них нашлось место Н’Голо Канте.

    Канте считается сенсационным открытием этого сезона.

    "Многих удивит включение Канте. Я мало с ним поиграл, но я уверен, что он – находка сезона.

    У парня невероятный "движок". У него пять ног. Когда он отбирает мяч, у него будто из ниоткуда появляется нога и забирает мяч", - сказал Шварцер.

    Мнение австралийца разделяет бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, который назвал его лучшим в борьбе за мяч в мире.

    Лучшие партнеры Шварцера (4-4-2):

    Стартовый состав: Петр Чех, Бранислав Иванович, Джон Терри, Гарет Саутгейт, Андреа Бреме, Эден Азар, Жуниньо, Н’Голо Канте, Крис Уаддл, Пол Мерсон, Фабио Равенелли

    Запасные: Гари Кэйхилл, Бреде Хангеланд, Данни Мерфи, Гарри Кьюэлл, Диего Коста, Джейми Варди, Тим Кэйхилл

    Тренеры: Рой Ходжсон и Терри Венейблс

    Источник: Foxsports.com

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    17.02.2016 06:24
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