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    Данни: «В Петербурге постараемся победить как минимум 2:0»

    Полузащитник "Зенита" Данни ответил на вопросы журналистов после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1).

    – Понятно, что результат разочаровывает, но что вы можете сказать о качестве игры после зимнего перерыва?

    – Конечно, мы недовольны – мы не добились необходимого результата. Понятно, что после перерыва в два месяца сложно играть в одном ритме с командой, которая продолжает свой чемпионат. Но у нас есть ответный матч в Петербурге, в котором мы постараемся сделать все, чтобы добиться необходимого результата, победить как минимум 2:0 и пройти дальше.

    – Проблемы, с которыми "Зенит" столкнулся в конце второго тайма, – это тоже следствие усталости?

    – Сложно сказать. Но даже в том моменте, в котором удалили Кришито, я уверен, он пытался сыграть в мяч, однако так получилось, что сфолил. Ответная встреча будет другой – до этого нам предстоит игра в кубке, в чемпионате. И мы сделаем все, чтобы добиться результата, – сказал Данни.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.02.2016 01:41
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