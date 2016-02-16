Анчелотти: «После такого пенальти в Италии у Месси были бы проблемы»

Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал розыгрыш пенальти нападающими "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом в матче 24-го тура Примеры против "Сельты" (6:1).

"Я был очень удивлен этим пенальти. Все было в рамках правил, а если ты уважаешь правила, то можешь делать что угодно. Для Испании такой поступок нормален, но если исполнить это в Италии, то можно получить проблемы. Однако все возможно, если ты уважаешь правила", – сказал Анчелотти.