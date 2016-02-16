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    Анчелотти: «После такого пенальти в Италии у Месси были бы проблемы»

    Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал розыгрыш пенальти нападающими "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом в матче 24-го тура Примеры против "Сельты" (6:1).

    "Я был очень удивлен этим пенальти. Все было в рамках правил, а если ты уважаешь правила, то можешь делать что угодно. Для Испании такой поступок нормален, но если исполнить это в Италии, то можно получить проблемы. Однако все возможно, если ты уважаешь правила", – сказал Анчелотти.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2016 19:00
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 февраля 2016, 21:05

      В Италии своих проблем и так хватает.Чемпионат только выбирается из коррупционных дебрей.Все они сделали в рамках правил,про Кройфа вообще не вспоминают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Летов 16 февраля 2016, 19:31

      бред какой-то,или перевод странный

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 февраля 2016, 19:28

      Какие проблемы ?

      -1
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