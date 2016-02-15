Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни: «Верю, что в матче с «Бенфикой» все сложится хорошо»

    Хавбек "Зенита" Данни накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал, чего стоит ожидать от предстоящей игры.

    "Чем опасна "Бенфика"? Она в целом опасна. У нее отличный подбор футболистов. Игра будет сложной для обеих команд. У "Бенфики" в последнее время была практика в чемпионате, но мы тоже много тренировались и хотим показать, что не зря готовились к этому матчу столько времени. Ритм игры нужно поймать. Я верю, что все будет хорошо", – сказал Данни.

    Напомним, встреча "Бенфики" и "Зенита" состоится завтра 16-го февраля в Лиссабоне. Начало в 22:45 (мск).

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2016 23:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11