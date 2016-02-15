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    Драгович: «Я не стою 34 миллиона»

    Защитник киевского "Динамо" Александр Драгович не подтвердил информацию о том, что руководство украинского не собирается продавать его дешевле, чем за 34 миллиона евро.

    "Эти слухи распускаю не я, а журналисты. Постепенно все это начинает мне надоедать. Меня связывали со всеми клубами мира. Однако это не соответствует истине. Конечно, я не стою 34 миллиона евро, это безумие. Не будем отклоняться от реальности, так хорошо я играю лишь иногда", — приводит слова Драговича Die Presse.

    Напомним, что недавно ходили слухи о переходе австрийца в "Манчестер Юнайтед".

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2016 06:37
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