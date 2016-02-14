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    Моуринью недоволен неопределенностью с будущим в «Манчестер Юнайтед»

    Экс-главный тренер "Челси" Жозе Моуринью недоволен неопределенностью относительно своего будущего, сообщает Sunday Times. После увольнения португалец четко дал понять, что готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но до сих пор не получил возможность заключить предварительное соглашение.

    Такая позиция "МЮ", в сочетании с настойчивостью исполнительного директора команды Эда Вудфорда не увольнять главного тренера "красных дьяволов" Луи ван Гаала посреди сезона, вызвали обеспокоенность в штабе Моуринью.

    Сообщается, что португалец недавно отклонил предложение возглавить "Рому" после отставки Руди Гарсии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 11:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 14 февраля 2016, 16:42

      Опа!!!Еще не назначили,а он уже недоволен...Вот какая редиска!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Эндрю Райтер 14 февраля 2016, 15:32

      Желаю Мауру найти хороший клуб и пусть это будет не МЮ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 февраля 2016, 14:07

      «МЮ» не нужен Моуринью, как в прочем и ван Гаал. Обоим пора на пенсию.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Freyk 14 февраля 2016, 14:13

      Португалец сейчас один из лучших в мире,какая пенсия??

      0
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      ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 > джон базелон 14 февраля 2016, 17:16

      Это после провала в Челси?

      2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > mutabor0992 14 февраля 2016, 21:39

      В Челси его игроки "слили".

      -1
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