Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Днепр» получил предложение по Матеусу от одного из китайских клубов

    Полузащитник "Днепра" Матеус получил предложение от одного из китайских клубов, сообщает Sport Arena. Однако главный тренер днепропетровцев Мирон Маркевич выступает против трансфера и просит оставить бразильского игрока, минимум, до конца этого сезона.

    Украинская команда улетела на последний сбор, который пройдет в Турции с 13 по 25 февраля, и Матеус, который не играл в контрольных матчах этой зимой, находится в составе делегации команды. Принять участие в предыдущих тренировочных сборах "Днепра" бразильцу помешала травма, которую он получил, находясь в отпуске.

    Ранее сам Матеус заявлял, что был бы не прочь проверить свои силы в другом чемпионате, и не исключил, что может покинуть "Днепр" летом, когда закончится его контракт с клубом.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2016 08:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11