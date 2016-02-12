Вальке отстранен от футбольной деятельности на 12 лет

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отстранен от всех видов футбольной деятельности на 12 лет. Такое решение принял сегодня Комитет по этике ФИФА.

Сообщается, что Вальке был участником коррупционных схем, неоднократно нарушал регламент организации и нарушил семь статей Кодекса этики. В частности, функционер пытался реализовать теле- и медиаправа на матчи чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ниже их реальной стоимости.

Напомним, ранее президентам ФИФА и УЕФА Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини было запрещено заниматься футбольной деятельностью на протяжении восьми лет.