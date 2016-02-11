Daily Mail: персонал и футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят работать с Моуринью

Маур - профи, добивающийся результата. Если он вас тренирует, надо его слушаться и стараться выполнять указания. Ну или можно дальше экспериментировать с разными тренерами. Может быть когда-нибудь скупят всех лучших в мире футболистов и чего-нибудь выиграют.
Футболисты и обслуживающий персонал "Манчестер Юнайтед" недовольны планами руководства клуба пригласить Жозе Моуринью на должность главного тренера.
Источник сообщает, в команде уверены, что стиль работы 53-летнего португальца "построен на создании конфликтов".
Напомним, что сейчас Моуринью является безработным, а его следующим вероятным местом работы пресса называет именно "МЮ".