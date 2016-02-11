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    Daily Mail: персонал и футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят работать с Моуринью

    Футболисты и обслуживающий персонал "Манчестер Юнайтед" недовольны планами руководства клуба пригласить Жозе Моуринью на должность главного тренера.

    Источник сообщает, в команде уверены, что стиль работы 53-летнего португальца "построен на создании конфликтов".

    Напомним, что сейчас Моуринью является безработным, а его следующим вероятным местом работы пресса называет именно "МЮ".

    Источник: Daily Mail

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    11.02.2016 08:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +367

      gigs84 12 февраля 2016, 22:32

      Маур - профи, добивающийся результата. Если он вас тренирует, надо его слушаться и стараться выполнять указания. Ну или можно дальше экспериментировать с разными тренерами. Может быть когда-нибудь скупят всех лучших в мире футболистов и чего-нибудь выиграют.

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 февраля 2016, 13:41

      от САФа по шапке получит если скандал затеет)

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 февраля 2016, 06:31

      Скоро Жозе нагнет там всех!!!

      1
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 12 февраля 2016, 00:58

      Его просто по тел-зору видеть как минимум неприятно.
      Понятно почему игроки и персонал против.

      -2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 11 февраля 2016, 19:40

      Денисов и Мауриньо созданы друг для друга

      0
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 11 февраля 2016, 19:21

      Логично.У кого память короткая,напомню...В Реале-скандал,в Челси-скандал.А ведь игроков Маур сам набирал.Никто ему насильно не втюхивал.Так что не понимаю руководство М.Ю...Зачем он нужон???

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 февраля 2016, 16:00

      Утка. Никто игрочишек не спрашивает.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 14:54

      Инфа высосана из пальца, ага.

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      Рейтинг: +6

      United1488 11 февраля 2016, 12:50

      Конечно не хотят,при Моуринье придется в футбол играть а не в это дерьмо в пол силы

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 февраля 2016, 12:41

      я тоже не понимаю...что еще за недовольства игроков...это их совсем не касается, какое принимает решение человек ...который им платит деньги...кому не нравиться - заявление на стол ...и нах из команды)))

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