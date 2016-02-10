Перевертайло: «Уфа» предлагала Юрченко адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно»

Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло рассказал, почему клуб не продлил контракт с вратарем Давидом Юрченко.

"Для меня ситуация с Давидом Юрченко закрытая. Ситуация понятная. У него еще действует контракт, но по определенным причинам, мне кажется, Давид личные амбиции ставит выше клубных, поэтому и не продлили с ним контракт. Клуб ему предлагал адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно", - сказал Перевертайло.

Напомним, что контракт 29-летнего Юрченко с "Уфой" истекает летом и вратарь отказался его продлевать. В этом сезоне голкипер провел 12 матчей в чемпионате России и пропустил 17 голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.