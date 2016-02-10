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    Перевертайло: «Уфа» предлагала Юрченко адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно»

    Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло рассказал, почему клуб не продлил контракт с вратарем Давидом Юрченко.

    "Для меня ситуация с Давидом Юрченко закрытая. Ситуация понятная. У него еще действует контракт, но по определенным причинам, мне кажется, Давид личные амбиции ставит выше клубных, поэтому и не продлили с ним контракт. Клуб ему предлагал адекватное повышение условий, но он отреагировал неадекватно", - сказал Перевертайло.

    Напомним, что контракт 29-летнего Юрченко с "Уфой" истекает летом и вратарь отказался его продлевать. В этом сезоне голкипер провел 12 матчей в чемпионате России и пропустил 17 голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.

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    10.02.2016 00:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 февраля 2016, 10:10

      Откуда такие цены на наших игроков? 2 ляма за 17 пущенных банок в 12 играх игроку не достигшего ничего. Просто капец.

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