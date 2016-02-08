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    Кутепов: «Были матчи, когда судьи нас откровенно придушивали»

    Защитник "Спартака-2" Илья Кутепов рассказал о выступлениях в ФНЛ.

    "Могу открыто сказать: у нас были матчи, когда судьи нас откровенно придушивали. Но и в такой ситуации удавалось брать очки. В свой первый сезон в ФНЛ "Спартак-2", считаю, неплохо прыгнул в верхнюю часть таблицы.

    Что больше всего запомнилось в ФНЛ? Размах – от Калининграда до Владивостока. Такие разъезды со сменой часовых поясов даются тяжело. Когда приезжаешь во Владивосток после восьми с половиной часов лета – это незабываемое ощущение, на всю жизнь останется. Или когда ты готовишься к матчу в Москве при температуре плюс 15, прилетаешь в Новосибирск, а там плюс 3, тоже чувствуешь сильный", - сказал Кутепов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 08:06
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