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    «Леванте» - «Барселона». Онлайн-трансляция

    "Барселона" вновь набрала отличную форму, одержав четыре победы подряд в чемпионате и практически обеспечив выход в финал Кубка Испании. Однако "Леванте" неуступчив в матчах на своем поле и ранее уже отбирал очки у каталонского гранда. К тому же хозяева выиграли две последние домашние встречи.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Леванте" – "Барселона". Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2016 13:05
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