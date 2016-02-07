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    Зидан: «Это нормально, что некоторым командам не нравятся трюки Неймара»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что клуб намерен до конца бороться за победу в Примере, а также поделился своим мнением о нападающем "Барселоны" Неймаре.

    "Мы все верим в победу в чемпионате. Футболисты знают, какова ситуация, мы понимаем, что это будет сложно, но собираемся бороться до тех пор, пока это будет теоретически возможно", – сказал Зидан.

    Наставник мадридцев считает, что болельщикам по душе игра Неймара.

    "Я не могу многого сказать про Неймара. Он играет хорошо, некоторые футболисты его любят, некоторые – нет. Это нормально, что некоторым командам не нравятся его трюки, но он делает хорошее шоу. Болельщики любят таких игроков".

    Источник: Football Espana

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    07.02.2016 01:01
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