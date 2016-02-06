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    Хут: «Лестер» не думает о чемпионстве»

    Защитник "Лестера" Роберт Хут после победы его команды в матче 25-го тура АПЛ над "Манчестер Сити" (3:1) заявил, что "лисы" не думают о возможном чемпионстве.

    "Все команды, находящиеся рядом с нами, участвуют в Лиге чемпионов или Лиге Европы, поэтому им приходится думать о других матчах. Это работает нам на пользу – мы концентрируемся только на АПЛ. Мы думаем о каждом следующем матче, а не о титуле", – отметил Хут.

    Источник: BBC

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    06.02.2016 21:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 7 февраля 2016, 04:51

      Хут отправь смс Мауру...Лестер РЕСПЕКТ!Такие команды помогают вспонить о футболе,а не о Лаве!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 6 февраля 2016, 22:40

      лестер выйграет апл.скриньте

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 февраля 2016, 22:06

      Поскромничал.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 февраля 2016, 21:22

      «Лестер» не думает о чемпионстве, «Лестер» его завоёвывает. :)

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