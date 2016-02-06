Хут: «Лестер» не думает о чемпионстве»

Защитник "Лестера" Роберт Хут после победы его команды в матче 25-го тура АПЛ над "Манчестер Сити" (3:1) заявил, что "лисы" не думают о возможном чемпионстве.

"Все команды, находящиеся рядом с нами, участвуют в Лиге чемпионов или Лиге Европы, поэтому им приходится думать о других матчах. Это работает нам на пользу – мы концентрируемся только на АПЛ. Мы думаем о каждом следующем матче, а не о титуле", – отметил Хут.