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    Зидан: «Я восхищаюсь Роналду»

    Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал об отношении к нападающему команды Криштиану Роналду, отметив его отличную физическую форму.

    "Я в восхищении от голов и всех действий Криштиану Роналду. Он амбициозен и мне это импонирует.

    Он не может насытиться, всегда хочет достичь большего. Это важнейший игрок для меня, команды и болельщиков.

    Я завершил карьеру игрока в 34 года, но Криштиану будет играть намного дольше. Он очень следит за собой, просто монстр в плане физической готовности", – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    06.02.2016 17:46
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 6 февраля 2016, 18:46

      зизу, ну ты хотя бы не рассказывал о своей нетрадиционной ориентации...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      joooc > DarkJoy 6 февраля 2016, 20:03

      Как будто он ответитебень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      joooc > joooc 6 февраля 2016, 20:04

      Ты и есть такой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy > joooc 7 февраля 2016, 11:53

      обидно плак плак (9(9(9(((9(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 18:36

      За что же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то, что хвалит он Кукушку. (Крылов И.А.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 6 февраля 2016, 17:52

      Безусловно..

      -1
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