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    Черышев может покинуть Испанию

    Хавбек сборной России Денис Черышев, недавно перешедший из "Реала" в "Валенсию", размышляет о том, чтобы покинуть Испанию. Причиной этому стало поведение болельщиков "Барселоны" в полуфинальном поединке кубка Испании (0:7), которые во втором тайме начали скандировать: "Черышев, мы тебя любим". Игроку это очень не понравилось, кроме того, он не исключает, что подобное может случиться в матчах и с другими командами. Приоритет для полузащитника – АПЛ.

    Напомним, что "Реал" был исключен из Кубка Испании, выпустив на поле россиянина, у которого был перебор желтых карточек, во встрече 1/16 финала против "Кадиса".

    Источник: Sport.es

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    06.02.2016 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 февраля 2016, 00:45

      хотя ..даже лавка это счастье))..чаще ему и лавку не доверяют)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 февраля 2016, 00:43

      странный он какойто....если это действительно так...ну тогда тихонько незаметно сиди на лавке в реале

      0
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      Рейтинг: +12

      Морозяка 6 февраля 2016, 17:22

      на обиженых воду возят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 февраля 2016, 16:56

      Брехня наверное, но если это действительно так, то какой то он морально неустойчивый. Вот когда болельщики своей команды освистывают тебя, то это действительно тяжело. И все равно игроки преодолевают себя, пашут, доказывают игрой...

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 февраля 2016, 16:51

      Ему кричат «Мы тебя любим», а он недоволен.)

      2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 6 февраля 2016, 16:51

      Утка, мне кажется. Из-за такой глупости вряд ли он захочет уезжать из, по сути, родной страны. Уж если и решит уезжать, то точно не из-за этой ерунды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2016, 16:36

      С таким подходом и в футбол играть не стоит

      1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 6 февраля 2016, 16:21

      вот тв@ри(( хоть и болею за барсу

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 6 февраля 2016, 16:20

      он только в новый клуб перешел, успокойтесь

      2
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