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    Торреса зовут в Китай

    Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес близок к переходу в один из китайских клубов.

    Как известно, по окончании сезона 31-летний испанец вернется в "Милан", которому принадлежат права на него. У руководства итальянского клуба нет планов относительно Торреса, а значит он будет выставлен на трансфер. Источник утверждает, что после возвращения в Италию форварда планируют подписать представители Китая.

    В текущем розыгрыше чемпионата Испании Торрес провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sportmediaset

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    06.02.2016 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 13:15

      Ага, и будет ему счастье!

      0
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      Рейтинг: +17

      Willian92 6 февраля 2016, 13:10

      Китайцы взорвались всех подряд покупают именитых футболистов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Willian92 6 февраля 2016, 13:35

      Китайцы взорвались? Вах!

      1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 6 февраля 2016, 12:46

      наверно сейчас для него это самый нормальный вариант. Учитываю его форму и статистику. Опять же возраст.. Можно поиграть для души. Заявил он о себе на весь мир вдоволь, и в +, и в отрицательном плане.

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