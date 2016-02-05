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    Китайская Суперлига хочет нанять Моуринью

    Руководство китайской Суперлиги намерено пригласить на работу бывшего главного тренера "Челси" Жозе Моуринью.

    Сообщается, что китайцы хотят видеть Моуринью на должности консультанта. В случае согласия португальца в его обязанности будет входить анализ чемпионата и составление плана по повышению качества игры. Таким образом китайские футбольные чиновники рассчитывают сделать Суперлигу более привлекательной для игроков и болельщиков по всему миру.

    По информации источника, сам Моуринью знает об интересе со стороны Суперлиги, однако надеется получить работу главного тренера в "Манчестер Юнайтед".

    Источник: Goal.com

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    05.02.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 февраля 2016, 20:44

      где можно смотреть китайскую СУПЕР лигу?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Lexa_Lexa 5 февраля 2016, 22:14

      Да в Хабаровске должно нормуль ловить )))

      1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 февраля 2016, 19:16

      Сейчас после провала там ему и место...Пусть поднимает китайский футбол)

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