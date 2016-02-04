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    Коломейцев: «Тоскуем по Турции»

    Новобранец "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о самой удобной стране для сборов.

    — Многие люди, которые мечтают стать богатыми, завидуют футболистам, думают примерно так: есть деньги на Мальдивы — жизнь удалась.
    — Ерунда. От уровня отдыха не зависит твое счастье. Если есть возможность — съездил на Мальдивы. Нет — в Турцию или вообще дома остался. Ничего ужасного во втором и третьем вариантах я не вижу. Жизнь везде жизнь. И зависит она от тебя, а не от денег.

    — Есть страна, в которой мечтаете побывать, но лень долго лететь?
    — Да я и в Мексику летал, и в Доминикану… Скорее хочется Европу посмотреть. Ту же Италию, Испанию.

    — Для этого есть Лига Европы. И сборы.
    — Это не вариант. Когда приезжаешь на матчи или сборы, толком ничего не успеваешь посмотреть. Надо играть, а не отдыхать.

    — Есть в голове цифра, сколько стран в жизни посетили?
    — Да нет. Никогда об этом не задумывался.

    — Ну, больше 50?
    — Вряд ли. Где-то 30. Точно не больше. А так очень много времени провел в Турции, Австрии на сборах.

    — По Турции скучаете?
    — Если честно, да. Просто там знают, что нужно футбольному клубу. Все комфортно, все близко, все привычно, никаких трудностей. Тогда как здесь, например, поле тяжеловатое. И на матчи, и на тренировки надо ездить.

    Так что плохо, что теперь нет Турции. Тоскуем по ней, тоскуем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2016 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:42

      Недалёкий парень.

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