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    Пеллегрини: «За каждый момент «Сандерленд» боролся всей командой»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини отметил сложности, с которыми столкнулась его команда в матче 24-го тура Премьер-лиги против "Сандерленда".

    "Матч был непростым, как мы и ожидали, но мы заработали три очка. Все команды, находящиеся на грани вылета, сражаются в каждой игре, как в финале. За каждый момент "Сандерленд" боролся всей командой.

    Мы хорошо защищались сегодня: несколько игроков подключились к обороне, хотя это не наш привычный стиль игры – мы предпочитаем атаковать и забивать.

    Мы провели уже третий матч на этой неделе, и несколько игроков травмированы, поэтому хорошо, что мы уделили достаточно сил обороне и не теряли бдительности. Харт несколько раз спасал команду сегодня. Он отличный вратарь и в важных матчах доказывает снова и снова, почему является лучшим.

    В субботу встретимся с лидером "Лестером". Мы продолжаем борьбу за чемпионство и готовимся к этому матчу.

    Я всегда опирался на поддержку наших болельщиков. И сегодня был рад слышать их голоса", – сказал Пеллегрини.

    Напомним, что "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Сандерленд" со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    03.02.2016 07:11
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