Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» опубликовал заявку на плей-офф Лиги чемпионов

    "Зенит" отправил в УЕФА заявку на матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Новички клуба, подписанные в зимнее трансферное окно – Александр Кокорин, Юрий Жирков и Маурисио – попали в список А. Он состоит из 21 футболиста и выглядит следующим образом:

    вратари: Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев.

    защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Эсекьель Гарай, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Игорь Смольников.

    полузащитники: Данни, Маурисио, Виктор Файзулин, Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Юрий Жирков.

    нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Халк.

    Напомним, первый матч стадии плей-офф "Зенит" проведет в Лиссабоне 16 февраля против "Бенфики".

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 февраля 2016, 10:19

      Пора творить историю клуба!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 февраля 2016, 09:47

      Список ожидаем-на еврокубки включены самые опытные футболисты,теперь все будет зависеть в каком игровом состоянии они пойдут через две недели!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11