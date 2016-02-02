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    «Краснодар» заявит Синицына и Маркова на Лигу Европы

    Генеральный директор "Краснодара" Нурбий Хакунов рассказал, что вратарь Андрей Синицын и защитник Николай Марков будут заявлены клубом на матчи плей-офф Лиги Европы.

    "Наш клуб может добавить в заявку на участие в Лиге Европы еще двух игроков. После возвращения Антона Коченкова в "Локомотив" на место вратаря дозаявим Андрея Синицына, который полностью восстановился после травмы. Станислава Крицюка мы заявить не можем в связи с санкциями УЕФА. Он будет заявлен для участия в чемпионате России по футболу 4 февраля. На место полевого игрока будет заявлен защитник Николай Марков. После ухода Артура Енджейчика в клубе образовался дефицит защитников. Не хотим рисковать, оставаясь без игроков оборонительного плана в таком турнире, как Лига Европы. Вячеслав Подберезкин заявлен в чемпионат России по футболу, где он и будет получать полноценную практику", – сообщил Хакунов.

    Источник: ТАСС

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    02.02.2016 19:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 февраля 2016, 20:04

      Удачи нашим "БЫКАМ"! Диканя жалко , отличный голкипер.Жаль, что возраст.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 20:01

      Этот Нурбий и тренером был, и начальником команды, и техническим директором, теперь, значица, гендиректор! Незаменимый кадр.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 19:57

      Есть Дикань, есть не самый слабый Синицын, а чем будет заниматься Крицюк пусть и в матчах РФПЛ?

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